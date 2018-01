Conselho discute nomeação de novo premier do Haiti Ainda em meio à onda de violência que abala o Haiti há mais de um mês, um "conselho de sábios" ? designado após a renúncia de Jean-Bertrand Aristide no dia 29 ? debate hoje a nomeação de um novo primeiro-ministro para o país. Três nomes aparecem com mais destaque entre os candidatos: o general da reserva Herard Abraham, o empresário Smarck Michel e o ex-funcionário da ONU Gerard Latortue. A presidência do país é exercida interinamente pelo ex-presidente da Suprema Corte Boniface Alexandre. A escolha do novo chefe de governo ocorre um dia depois de Aristide, exilado na República Centro-Africana, exortar seus seguidores à "resistência pacífica" contra o que chamou de "ocupação" do país e se declarou "presidente constitucionalmente eleito" do Haiti. Hoje, o governo francês reagiu pedindo a Aristide o fim das declarações que possam conduzir o país a mais violência e reiterou que o ex-presidente deixou o Haiti após assinar formalmente um documento de renúncia. Incidentes em vários pontos de Porto Príncipe deixaram hoje mais três mortos. Em um desses casos, marines americanos que patrulham a capital dispararam e mataram o motorista de um veículo que desobedeceu uma ordem para que parasse num posto de controle. Uma equipe da ONU viaja amanhã para o Haiti para preparar uma força de manutenção de paz que substituirá em junho a força multinacional provisória que atua hoje no país. O presidente francês, Jacques Chirac, sugeriu que o Brasil lidere essa força.