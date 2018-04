Conselho do Irã diz que recontará até 10% das urnas O Conselho de Guardiães do Irã, um dos órgãos mais influentes no governo do país e que dispõe do poder de veto, informou estar pronto para recontar "aleatoriamente" até 10% das urnas da eleição presidencial da semana passada, divulgou a televisão estatal, citando um porta-voz. "O Conselho de Guardiães anuncia estar pronto para recontar aleatoriamente até 10% das urnas na presença dos representantes dos candidatos", disse Abbas Ali Khadkhodai.