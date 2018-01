Conselho do Iraque anuncia captura de Saddam Hussein O Conselho Governante do Iraque, nomeado pelos Estados Unidos, anunciou neste domingo que Saddam Hussein foi capturado em Tikrit, sua cidade natal. Dara Noor al-Din, membro do Conselho, disse à agência de notícias Associated Press que o Conselho recebeu a informação de Paul Bremer, administrador americano do Iraque. Ele teria ligado para divulgar a captura do ex-ditador iraquiano.