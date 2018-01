Conselho do Iraque assina a Constituição Provisória O Conselho de Governo do Iraque assinou nesta segunda-feira a Constituição provisória do país, depois de resolver um impasse político provocado pelas objeções do clérigo mais importante do País. A assinatura é uma etapa importante dentro do plano dos Estados Unidos de devolver o poder aos iraquianos a partir de 1º de julho. Diante de uma audiência de líderes civis e militares iraquianos e norte-americanos, o conselho de 254 membros apôs as assinaturas ao documento sobre uma mesa antiga que pertenceu ao Rei Faisal I, o primeiro monarca do Iraque. O presidente do Conselho, Mohammed Bahr al-Ulloum classificou a assinatura da Constituição provisória como um ?momento histórico e decisivo na história do Iraque?. Massoud Barzani, um líder curdo que pertence ao Conselho, também comemorou: ?Não há dúvida de que esdse documento vai fortalecer a união iraquiana de maneira jamais vista. Esta é a primeira vez que os cursos sentem que são cidadãos do Iraque?. Os curdos, que ocupam parte da região norte do Iraque, são minoria da população, e foram perseguidos pelo governo Saddam, que era formado por membros da minoria sunita; os xiitas são a maioria da população do país. A existência das três etnias no país e a necessidade de haver um tratamento equânime entre elas explicam por que houve atraso na assinatura da Constituição ? e indicam que há muitos problemas à frente que ainda precisam ser resolvidos. O membro do Conselho de Governo Ibrahim al-Jaafari leu um documento assinado por 12 dos 13 membros xiitas do conselho dizendo que eles concordaram em assinar a Constituição provisória sem exigir mudanças a fim de salvaguardar a unidade nacional. Na semana passada, houve ataques que deixaram dezenas de xiitas mortos em Bagdá e Karbala. Diversos membros xiitas do Conselho disseram que uma cláusula que daria maior poder aos curdos ainda será objeto de negociação no futuro. Segundo eles, essa cláusula pode ser emendada, criando-se um adendo à Constituição interina que deve decidir o formato e as funções de um governo provisório que assumirá a partir de 30 de junho, com a entrega do poder pelos invasores americanos.