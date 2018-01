Conselho do Iraque ocupa vaga na Liga Árabe O ministro de relações exteriores do Conselho Governante do Iraque, Hoshyar Zebari, ocupou nesta terça-feira o assento do país na Liga Árabe, que está realizando seu encontro anual na capital do Egito. O Conselho do Iraque ocupará a vaga na liga por um ano. Depois, a representação será revista de acordo com os progressos do Conselho na formação de um governo permanente e soberano no país. A Liga pediu a Zebari que informe aos outros países sobre os planos iraquiano para uma nova constituição e a formação de um governo permanente. A entrada do Iraque na entidade encerra duas semanas de discussões em torno do reconhecimento pela Liga de um governo designado pelos Estados Unidos. Zebari, que é curdo, etnia que ocupa uma região ao norte do Iraque e que foi perseguida pelo regime de Saddam Hussein, prometeu à Liga Árabe um país diferente no futuro. "O novo Iraque será diferente do de Saddam Hussein", disse.