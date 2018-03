Conselho governante do Iraque elege sua presidência O Conselho de 25 membros que governa interinamente o Iraque, escolhido pelas forças de ocupação, escolheu nesta terça-feira sua presidência de 9 membros. O administrador americano para o Iraque, Paul Bremer, havia dito quando o Conselho foi anunciado em 13 de julho que sua primeira tarefa seria eleger um presidente, mas seus membros não conseguiram consenso em torno de um único líder. O Conselho tem autoridade para escolher os ministros do gabinete e formular políticas econômicas e foi encarregado de determinar o processo através do qual será escrita uma nova Constituição, que poderá abrir caminho para eleições gerais. Tal como o Conselho em seu conjunto, a presidência tem uma pequena maioria xiita, ao lado de dois muçulmanos sunitas e dois líderes curdos. Seus 9 membros são Ahmad Chalabi, Abdel Aziz al-Hakim, Jalal Talabani, Massoud Barzani, Ibrahim al-Jaafari, Iyad Allawi, Mohsen Abdel-Hamid, Mohammed Bahr al-Uloum e Adnan Pachachi.