Conselho indica novo primeiro-ministro no Haiti Ainda em meio à onda de violência que abala o Haiti há mais de um mês, um "conselho de sábios" - designado após a renúncia de Jean-Bertrand Aristide no dia 29 - escolheu hoje um novo primeiro-ministro para o país. O escolhido foi Gerard Latortue, um ex-funcionário da ONU e consultor internacional de empresas. Latortue foi ministro das Relações Exteriores do país em 1988. Incidentes em vários pontos de Porto Príncipe deixaram mais três mortos. Em um dos casos, marines americanos que patrulham a capital mataram a tiros o motorista de um veículo que desobedeceu a uma ordem para que parasse num posto de controle. Hoje o comandante dos marines no Haiti, coronel Charles Garganus, afirmou que eles começarão, a partir de amanhã, a ajudar a polícia local a desarmar os grupos rebeldes. Uma equipe da ONU viajará amanhã para o Haiti para preparar uma força de manutenção de paz que substituirá em junho a força multinacional provisória que atua hoje no país. O presidente francês, Jacques Chirac, sugeriu que o Brasil lidere essa força. A escolha do novo chefe de governo ocorre um dia depois de Aristide, exilado na República Centro-Africana, exortar seus seguidores à "resistência pacífica" contra o que chamou de "ocupação" do país e se declarou "presidente constitucionalmente eleito" do Haiti. O governo francês reagiu pedindo a Aristide o fim das declarações que possam conduzir o país a mais violência e reiterou que o ex-presidente deixou o Haiti após assinar formalmente um documento de renúncia.