Conselho inicia recontagem parcial de votos no Irã O Conselho dos Guardiães, principal órgão eleitoral do Irã, começou nesta segunda-feira uma recontagem parcial dos votos apurados na controvertida eleição presidencial do país, segundo a emissora de TV estatal Al-Alam. Segundo a emissora, a recontagem abrange 10% das urnas eleitorais.