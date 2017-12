Conselho iraquiano cria tribunal para crimes da ditadura O Conselho de Governo do Iraque prepara-se para estabelecer um tribunal de crimes de guerra para processar os acusados de atrocidades durante o regime ditatorial de Saddam Hussein. O Conselho, nomeado pela administração americana, trabalha num estatuto para a corte que poderá ser apresentado ao administrador americano, L. Paul Bremer, em poucas semanas. De acordo com Samir Shakir Mahmoud, membro do Conselho, ?é universalmente aceito que os crimes do regime anterior foram grandes e perversos?. Ele citou as covas coletivas encontradas desde o final da guerra, os assassinatos e as torturas atribuídos ao governo derrubado. ?Todos esses crimes foram cometidos por alguém, e o Conselho de Governo está decidido a ver que a justiça seja feita e que se cuide para que seja feita?.