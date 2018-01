Conselho iraquiano quer julgamento público para Saddam Dirigentes do Conselho de Governo Iraquiano (CGI), nomeado pelos EUA, afirmaram neste domingo que Saddam Hussein será levado a julgamento público no Iraque por genocídio, crimes de guerra e crimes contra a humanidade. O julgamento deve ser feito por um polêmico tribunal especial criado na semana passada pelo CGI (após acordo com os EUA), que poderia ditar como punição máxima a pena de morte. Tal punição foi suspensa pelas autoridades norte-americanas de ocupação, mas dirigentes iraquianos disseram que será estudada sua reinstauração quando um governo transitório assumir o poder, em julho. O comandante das tropas norte-americanas no Iraque, general Ricardo Sanchez, disse que os EUA ainda não decidiram o que fazer com o ex-ditador Em declarações à TV Al-Iraqiya, um líder do CGI, Ahmad Chalabi, afirmou que "Saddam enfrentará um julgamento público para que o povo conheça seus crimes." Outro membro do conselho, Adnan Pachachi, disse que "não há dúvida de que será um processo iraquiano". O colega Mouwafak al-Rabii disse que o julgamento seguirá "padrões internacionais". Segundo o presidente do CGI, Abdelaziz al-Hakim, o tribunal deve julgar acusados de crimes cometidos a partir de 17 de julho de 1968, quando o Partido Baath, de Saddam, chegou ao poder. O CGI tem ignorado apelos de grupos de defesa dos direitos humanos para que o tribunal recém-criado seja integrado por juízes internacionais e descarte a pena de morte. A Anistia Internacional assinalou que Saddam deve ter status de prisioneiro de guerra e deve ser autorizado a receber visitas da Cruz Vermelha Internacional. "Ele tem direito a todas as salvaguardas previstas pela legislação internacional, incluindo o direito a não ser maltratado e, é claro, o de ter um julgamento justo", disse uma porta-voz da anistia, Nicole Shoueiry. Ela manifestou dúvidas quanto à legitimidade do tribunal criado pelo CGI. "Ele foi estabelecido sem consultas com a sociedade civil iraquiana, legisladores iraquianos ou especialistas internacionais, como a ONU." Já um líder do partido xiita Conselho Supremo para a Revolução Islâmica, Amar al-Hakim, afirmou que, num "julgamento justo", Saddam deve ser condenado a "centenas de penas de morte por ser responsável por todos os massacres no Iraque". Deverão ser julgados, entre outros, casos relacionados às execuções em massa de curdos iraquianos no anos 80; à repressão de revoltas curdas e xiitas logo após a primeira Guerra do Golfo, em 1991; à guerra contra o Irã (1980-88) e à ocupação do Kuwait (1990-91), disse Al-Hakim. » Veja a galeria de imagens