Conselho iraquiano terá vaga na Liga Árabe Depois de semanas de debate sobre se deveria ou não reconhecer oficialmente o governo provisório iraquiano nomeado pelos EUA, a Liga Árabe decidiu conceder ao Conselho Governante a vaga do Iraque na organização dos povos árabes. A decisão é o primeiro gesto da Liga a reconhecer no Conselho uma autoridade capaz de representar o Iraque no cenário regional. Depois de quase seis horas de debates a portas fechadas, os chanceleres dos países-membros da Liga Árabe emitiram um comunicado informando que ao Conselho Governante do Iraque foi atribuída a vaga que corresponde ao país, até que um governo iraquiano legítimo seja formado e uma Constituição, redigida. ?A decisão foi unânime?, disse o chanceler do Egito, Ahmed Maher. A decisão desta terça-feira abre caminho para que o líder curdo Hoshyar Zebari, ministro das Relações Exteriores indicado pelo Conselho, se reúna com os demais líderes do mundo árabe na conferência ministerial da Liga.