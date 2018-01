"Conselho Otan-Rússia acaba com a guerra fria", diz Bush A Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) aceitou formalmente seu velho inimigo como parceiro junior. "Dois ex-inimigos estão agora unidos como parceiros", disse o presidente norte-americano George W. Bush, após assinatura de acordo para estabelecimento de um Conselho Otan-Rússia pelos 19 países membros da Organização e pelo presidente russo Vladimir Putin. Pelo novo acordo, a Rússia terá maior autoridade no novo corpo do que anteriormente. A Otan e a Rússia decidirão apenas sobre questões em que possam chegar a um consenso. Questões controversas ficarão fora da agenda Otan-Rússia e a Otan manterá sua liberdade de estabelecer e implementar políticas. Mesmo assim, o envolvimento do país será limitado. Tais limitações incluem administração de crises, manutenção de paz, atuação em certas áreas militares como defesa aérea, operações de busca e salvamento e exercícios conjuntos. O novo conselho substituirá o corpo consultivo estabelecido em maio de 1997 para reduzir o impacto causado em Moscou pelos planos da Otan de incluir alguns aliados da era Soviética e vizinhos à Organização. A Otan se reunirá em novembro em Praga e deve incluir mais seis ou sete nações da Europa oriental, algumas das quais na fronteira com a Rússia. A última vez em que a Otan expandiu seu corpo de países membros foi em 1999, quando a Polônia, Hungria e a República Checa. Fim da guerra fria Em discurso, Bush disse que a criação do Conselho Otan-Rússia coloca fim a 50 anos de guerra fria e uma década de incerteza depois do desaparecimento da União Soviética. Bush afirmou também que os atentados de 11 de setembro "deixaram claro que há novos perigos que ameaçam a todos os países, incluindo a Rússia", e completou afirmando que a prioridade agora é a luta contra a proliferação de armas de destruição em massa. "Trabalhando juntos contra essas ameaças, multiplicaremos nossos resultados. Este dia marca um resultado histórico para uma grande aliança e uma grande nação européia."