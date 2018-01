Conselhos sobre como plantar maconha. Pelo rádio Hoje, a apresentadora foi obrigada a pedir desculpas. Mas, realmente, ela não sabia que estava dando conselhos de como plantar e cuidar de maconha a um ouvinte que lhe telefonou. Frieda Morrison, que é uma das apresentadoras do programa Beechgrove Potting Shed, sobre jardinagem, da BBC Escócia, pensou que se interlocutor estivesse discutindo repolhos. Frieda e seu companheiro de programa, Jim McColl passaram mais de três minutos explicando que composto usar e como regar a planta, à qual o ouvinte se referia como ?Nothern Lights? (Luzes de Norte) ? uma variedade muito forte de maconha que compartilha o nome com uma variedade de repolho. Falando ao programa Good Morning Scotland, também da BBC Escócia, Frieda pediu desculpas pelo erro. ?Pensamos que o ouvinte havia dito repolhos e se você procurar na internet vai acha uma variedade chamada Northern Lights?, disse. ?Foi aí que começou a confusão: todo o tempo da entrevista estávamos falando de repolhos.? ?Este é um programa de grande audiência e fizemos um erro honesto?, ela afirmou. Está havendo um grande debate sobre a decisão do governo de reclassificar a maconha, conhecida como cannabis na Inglaterra, de classe B para clase C, tornando sua uso e posse um crime menos sério. A reclassificação feito na semana passada colocou a maconha no mesmo nível que os esteróides e abaixo das anfetaminas e barbitúricos.