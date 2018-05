Conservador enfrenta ambientalista no 2º turno O candidato da conservadora Coalizão Nacional, Sauli Niinisto, obteve ontem cerca de 37% dos votos e conseguiu uma considerável vantagem nas eleições presidenciais finlandesas. No entanto, ele não evitou o segundo turno, no dia 5, e terá de enfrentar o líder ambientalista Pekka Haavisto, que obteve 19% dos votos. Haavisto é o primeiro candidato à presidente da Finlândia declaradamente gay.