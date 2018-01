Conservador vence eleições guatemaltecas Aproveitando-se se sua popularidade como ex-prefeito da Cidade da Guatemala, Oscar Berger conseguiu ontem uma vitória fácil nas eleições presidenciais guatemaltecas sobre seu rival Alvaro Colom, de acordo com resultados divulgados hoje. Com 94% dos votos apurados, Oscar ficou com 55%, ante os 45% de Colom. Berger, que havia deixado a política há quatro anos e prometido não voltar nunca mais, prometeu, depois da vitória, montar uma "equipe honesta que será bastante austera". Sua campanha baseou-se no incentivo a uma administração favorável ao investimento, capaz de criar milhares de novos empregos e injetar dinheiro numa economia cambaleante. O novo presidente foi prefeito da Cidade da Guatemala de 1990 a 1999. A maior parte dos votos veio das áreas urbanas; alguns temem que Berger não compreenda os problemas relativos à população rural indígena guatemalteca.