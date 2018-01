Conservadores americanos já escolheram líder para o Iraque Círculos conservadores vinculados ao Pentágono saíram a campo para defender o candidato do secretário de Defesa dos EUA, Donald Rumsfeld, para administrar o Iraque, o ex-banqueiro xiita Ahmed Chalabi, um opositor a Saddam Hussein que permaneceu por vários anos no exílio. A campanha pró-Chalabi aumentou num momento em que os Estados Unidos apresentaram uma lista de políticos iraquianos que participarão de uma reunião na próxima semana em Nassiriya, onde começará o processo de formação do novo regime. O vice de Rumsfeld, Paul Wolfowitz, amigo pessoal de Chalabi, desmentiu que os Estados Unidos tenham preferências entre os candidatos a integrar o novo governo, chamado ?de unidade nacional", que absorverá progressivamente os poderes da administração temporária do ex-general Jay Garner. "Não podemos falar de democracia e depois dizer que decidimos quem deve ser o líder", disse Wolfowits no Senado. Hoje, um jornal próximo à direita republicana, o The New York Sun, questionou as acusações da CIA e do Departamento de Estado, segundo as quais o líder do grupo oposicionista Congresso Nacional Iraquiano é estranho à realidade do país, porque está há vários anos no exílio. Por sua vez, o The Wall Street Journal publicou hoje que a reticência contra Chalibi no Departamento de Estado é oriunda do Escritório de Assuntos para o Oriente Médio, que há menos de um ano pediu o fechamento do Congresso Nacional Iraquiano. Depois de receber a lista com os políticos, Chalabi expressou sua perplexidade com a escolha feita pelos EUA. Segundo ele, a relação não é balanceada, dando maior peso a líderes tribais e representantes das zonas rurais. "O Iraque é uma sociedade predominantemente urbana e deveria ter uma adequada representação da população urbana", declarou. Veja o especial :