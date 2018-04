Conservadores britânicos lançam campanha e defendem mudança

O candidato e líder do Partido Conservador, David Cameron, lançou nesta terça-feira a campanha para as eleições gerais britânicas com a defesa de uma mensagem de "esperança, otimismo e mudança".

Cameron disse a militantes reunidos no centro de Londres que as eleições, marcadas para o dia 6 de maio, serão as mais importantes da atual geração e afirmou que os eleitores estarão decidindo sobre o futuro da economia, da sociedade e do país.

"Este país merece algo melhor do que mais cinco anos de Gordon Brown", declarou o líder conservador. "É a mais importante eleição geral desta geração, e se resume a isso: você não tem de aguentar outros cinco anos de Gordon Brown."