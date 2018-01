Conservadores britânicos seguem negociando apoio para ter maioria absoluta

LONDRES - O governo da primeira-ministra britânica Theresa May deixou claro neste domingo, 11, que segue negociando o apoio do pequeno partido unionista DUP para conseguir governar, a menos de dez dias do início das negociações do Brexit.

"A primeira-ministra falou à noite com o DUP sobre a finalização de um acordo", disse um porta-voz de Downing Street. O partido da Irlanda do Norte, por sua vez, indicou que "até o momento, as negociações foram positivas".

"Queremos alcançar um acordo que ofereça estabilidade e as certezas que o país precisa", afirmou o governo britânico em um comunicado.

O respaldo dos representantes do DUP, partido regionalista protestante e ultraconservador da Irlanda do Norte, é indispensável para que os conservadores tenham maioria absoluta no Parlamento após o revés sofrido nas eleições legislativas de quinta-feira, 8.

Ao invés de aumentar a hegemonia na Câmara dos Comuns perto do Brexit, o partido dos conservadores perdeu doze assentos e agora faltam oito para ter os 326 necessários para alcançar a maioria absoluta. / AFP