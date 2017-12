Conservadores britânicos têm maior índice de popularidade O Partido Conservador britânico, o maior da oposição, conta com 40% de apoio dos britânicos, o nível mais alto em 14 anos, segundo uma pesquisa divulgada nesta quarta-feira pelo jornal The Guardian. A pesquisa sobre as intenções de voto dos britânicos foi realizada pela empresa ICM para o jornal e reflete que os tories aumentaram a vantagem sobre o Trabalhismo do primeiro-ministro do Reino Unido, Tony Blair, após subir 3 pontos percentuais em relação a um consulta de novembro. Os trabalhistas mantiveram o índice de 32% de popularidade, enquanto o Partido Liberal-Democrata, terceira legenda, caiu quatro pontos percentuais, a 18%. A melhora dos conservadores, segundo o The Guardian, coincide com o primeiro ano de David Cameron como líder do partido. A pesquisa foi realizada no fim de semana passado, depois que Blair foi interrogado pela polícia em relação à investigação sobre a suposta corrupção no financiamento do Partido Trabalhista. A Polícia tenta identificar se os doadores receberam títulos honorários e troca de doações ao Partido Trabalhista, uma prática que está proibida por uma lei de 1925. A ICM entrevistou 1.006 adultos por telefone em todo o Reino Unido.