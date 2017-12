Conservadores e liberais conquistam grande vitória na França Os partidos conservadores e liberais da França obtiveram uma vitória ainda mais ampla do que a esperada, no primeiro turno das eleições legislativas realizado neste domingo. Este resultado permite projetar, no segundo turno do próximo domingo, uma maioria mais do que confortável para a centro-direita na Assembléia Nacional. Ela poderá conquistar entre 380 e 420 cadeiras, de um total de 577, enquanto a esquerda deverá obter entre 135 e 175 cadeiras, e a extrema direita, entre 0 e 2. Dessa forma, o partido do presidente Jacques Chirac, a União para a Maioria Presidencial (UMP), poderá governar com maioria absoluta mesmo sem o apoio da União para a Democracia Francesa (UDF), seu aliado mais próximo. O resultado eleitoral foi marcado por duas grandes surpresas: um forte recuo da votação da extrema direita de Jean-Marie Le Pen, a Frente Nacional, em relação à eleição anterior de 1997, e o recorde histórico de abstenção em todos os pleitos legislativos da França nas suas cinco repúblicas - 36% -, o que comprova que a ausência de motivação do eleitorado permanece. Isso revela também que o sobressalto ocorrido após o primeiro turno das eleições presidenciais, que levou mais de 1,5 milhão de pessoas às ruas no 1.º de maio contra a Frente Nacional, foi de curta duração. No segundo turno, o eleitorado francês poderá confirmar esse resultado, oferecendo a Chirac a maioria parlamentar por ele solicitada, que permitirá ao atual primeiro-ministro, Jean Pierre Raffarin, aplicar seu programa de governo. A direita clássica, constituída pela UMP e a UDF, obteve 43,8% dos votos contra 37% da esquerda (aliança entre socialistas, comunistas e verdes). Os dois partidos de extrema direita, Frente Nacional e o Movimento Nacional Republicano, juntos, só obtiveram 12,7%, contra 15% do pleito legislativo anterior e 19% no primeiro turno da eleição presidencial. Os partidos de extrema esquerda, a Liga Comunista Revolucionária e a Luta Operária, além de outros movimentos dessa tendência, só obtiveram 2,7% dos votos. Outro ensinamento da eleição de hoje foi a estabilidade do PS em relação a 1997, tendo obtido praticamente a mesma votação. A derrota da esquerda se deve especialmente aos partidos da aliança de esquerda, sobretudo o Partido Comunista, que em 1997 obteve 10% dos votos, elegendo 34 deputados, mas que, desta vez, com menos de 5 %, deverá eleger menos de 20 no segundo turno, o que o impedirá de constituir, no interior da Assembléia, uma bancada parlamentar. Outro grande derrotado foi a lista Pólo Republicano, do ex- ministro Jean Pierre Chevenement, que abandonou o PS para candidatar-se à presidência da república contra Lionel Jospin. Sua lista só obteve hoje 1,1% dos votos e Chevenement, numa posição desfavorável, pode nem se eleger domingo próximo na sua circunscrição de Belfort. Quanto aos verdes, o resultado foi também decepcionante, apenas 4,2% dos votos, encontrando-se em situação similar à dos comunistas. Dessa forma, o Partido Socialista, apesar da derrota da esquerda, mantém sua posição monopolista em relação às demais forças dessa corrente política. Ao contrário do que ocorreu nas eleições presidenciais, desta vez não houve dispersão de votos à esquerda como a que derrotou Jospin no primeiro turno das presidenciais. O eleitorado socialista parece ter aprendido a lição e votou útil logo no primeiro turno das legislativas. Os franceses voltaram a optar pela bipolarização de sua vida política, mesmo se votaram pela alternância, isto é, pelos partidos liberais e conservadores da direita clássica. O eleitorado rejeitou também uma nova coabitação, preferindo uma certa unidade política. De certa forma, esse voto reforça a V República francesa, que muitos diziam ameaçada. A forte abstenção e o recuo da votação da extrema direita atrapalharam também os planos de Le Pen - cuja filha Marine concorre a uma vaga - de prejudicar os candidatos dos partidos da direita clássica, que manteve seus candidatos com mais de 12,5% dos votos em cerca de 200 distritos eleitorais. O resultado favorável aos conservadores confirma também a aprovação do eleitorado de Raffarin, apesar de ele estar a apenas um mês no poder. Antes um senador pouco conhecido do grande público, depois de 30 dias de governo Raffarin se tornou um dos políticos mais populares do país. Se o resultado for confirmado no próximo domingo, Chirac terá o apoio necessário para implementar seus grandes projetos, o que não ocorreu nos últimos cinco anos, depois de uma dissolução politicamente catastrófica da Assembléia Nacional que o privou de maioria no Parlamento. Ele poderá reunir, dentro de uma semana, quase todos os poderes no país: a presidência da república, maioria na Assembléia e no Senado, chefia do governo e até a presidência do Conselho Constitucional. É isso que o primeiro-secretário do PS, François Holande, denunciou na noite passada, advertindo a população para os riscos de um grande desequilíbrio político. A seu ver, a concentração de poderes nas mãos de um único grupo político poderá ter graves conseqüências para o bom desenvolvimento da democracia.