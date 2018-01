Conservadores e socialistas temem perder hegemonia

Na sexta-feira, último dia da campanha, o premiê conservador Mariano Rajoy, do Partido Popular (PP), exortou os demais candidatos a respeitarem o vencedor das eleições de hoje. “Quem ganha deve governar. Sempre foi assim, desde 1977”, disse. A preocupação reflete o temor de que a hegemonia de três décadas do PP e do Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE), hoje liderado por Pedro Sánchez, de 43 anos, tenha chegado ao fim.

Ainda que chegue à frente, como apontam as pesquisas, Rajoy será o primeiro dos perdedores. Isso porque trocará um governo estável, com maioria parlamentar forte, por um segundo mandato de minoria. Na melhor das hipótese, terá de negociar no Legislativo. Na pior, terá de renunciar e convocar eleições antecipadas, precipitando o fim de sua carreira política.

Ao que tudo indica, Rajoy terá o menor dos mandatos de todos os conservadores e socialistas que exerceram a hegemonia nos 30 anos de alternância entre PP e PSOE. Esta situação é causada por uma série de escândalos que têm um mesmo pivô: o tesoureiro Luis Bárcenas, que durante anos foi encarregado de distribuir salários secretos pagos por empreiteiras e empresas com contratos públicos a membros do PP, entre os quais José María Aznar, ex-primeiro-ministro.

Outro perdedor de hoje pode ser Pedro Sánchez. Jovem e charmoso, o economista e deputado madrilenho era a esperança de renovação do partido, mas ainda tem dificuldade para superar a impopularidade de José Luis Rodríguez Zapatero, ex-premiê socialista. “Pedro Sánchez é o que há de pior no PSOE”, diz o funcionário público Javier Ramírez. “O partido perdeu o meu voto e o de muitos companheiros porque precisa de uma limpeza profunda.”

Sem credibilidade e abandonados por parte de seus eleitores, os dois partidos tradicionais enfrentam ainda a concorrência de duas novidades. À esquerda, inspirado pelo movimento dos indignados, de 2012, o Podemos, partido hoje liderado pelo carismático Pablo Iglesias. À direita, o Ciudadanos, legenda de centro-direita nascida em Barcelona que levanta bandeiras liberais.

Para o sociólogo Arturo Lahera Sánchez, da Universidad Complutense de Madrid, o fim do bipartidarismo se explica também pela chegada de uma nova geração. “Eleitores de menos de 40 anos não se sentem ligados ao PP ou ao PSOE. Se os partidos emergentes não cometerem muitos erros, podem se consolidar no cenário político”