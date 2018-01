Conservadores ganham as eleições parlamentares na Grécia Os conservadores gregos tiveram uma vitória arrasadora nas eleições parlamentares, que puseram fim a 10 anos de governo socialista, e pretendem indicar um novo presidente interino dos tumultuados preparativos para os jogos Olímpicos deste ano. Os resultados das eleições de sábado para o parlamento unicameral de 300 membros, com 99,7% dos votos apurados, anunciados hoje pelo Ministério do Interior foram, para 9.878.615 votantes: Comparecimento: 7.555.184 (76,48%). Votos válidos: 7.388.914 (97,8 %). Votos em branco: 42.933 (0.57 %) Partidos principais: Nova Democracia (conservador): 3.352.235 votos, ou 45,37%, com 165 assentos no parlamento. Movimento Pan-helênico Socialista (PASOK): 2.996.124 votos, ou 40,55 %, com 117 assentos Partido Comunista da Grécia: 435.445 votos, ou 5,89 %, com 12 assentos Coalizão da Esquerda Radical: 240.829 votos, ou 3,26 %, com 6 assentos. O líder socialista George Papandreou admitiu a derrota depois que várias pesquisas mostraram a Nova Democracia bem à frente. Os conservadores, liderados por Costas Caramanlis, de 47 anos, estão festejando desde ontem. Caramanlis promete um governo menor, menos burocracia e corte de impostos para estimular o crescimento e reduzir a taxa de desemprego, de cerca de 9%. E garante ainda mais recursos para programas sociais, educação e saúde. Embora a Grécia tenha uma dos mais altos índices de crescimento da União Européia, de 4,7%, eles são incentivados em grande parte pelos projetos olímpicos. A inflação está abaixo dos 3%.