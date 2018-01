Conservadores ganhariam eleições na Alemanha A pouco mais de 4 meses das eleições legislativas alemãs, marcadas para 22 de setembro, todas as pesquisas de opinião pública oferecem resultados semelhantes: se o pleito ocorresse hoje, a coalizão dos social-democratas e dos verdes, liderada pelo chanceler Gerhard Schroeder, seria largamente batida pela aliança dos democrata-cristãos (CDU e CSU) com os liberais da Frente Democrática Popular, comandada por Edmund Stoiber. Entretanto, as mesmas pesquisas indicam que se o chanceler fosse eleito por voto direto - e não pelos partidos majoritários - Schroeder venceria seu adversário Stoiber, cuja imagem não conseguiu até agora seduzir o eleitorado. Ante esse diferencial de popularidade, os social-democratas do SPD adotaram a estratégia da personalização da campanha em torno do chanceler, que não mede esforços no marketing de seu programa. Sem esperar pelas iniciativas de sua coalizão, Schroeder saiu a campo, mobilizando as forças sindicais do país, indo ao encontro de empresários e artistas, visitando exposições industriais e fazendo aquilo que afaga a auto-estima dos alemães no periodo eleitoral: as visitas aos mercados e feiras-livres, com a distribuição de calorosos apertos de mão e mesmo abraços, à maneira do presidente Jacques Chirac, na França. Segundo os analistas, nessa blitz eleitoral, ele acertou o tom com que expõe seu otimismo na retomada do crescimento e na conseqüente reativação do mercado de trabalho. O capital de confiança do empresariado em relação ao chanceler teria sido reforçado nos últimos dias, ante a atitude do partido Verde. Este decidiu limitar suas ambições a propósito da aplicação da controvertida ecotaxa, abandonando, ainda, a idéia de vê-la majorada antes do pleito. Enquanto isso, o candidato conservador Edmund Stoiber procura também personalizar a campanha, até mesmo para não se identificar frontalmente com seu partido, ainda não refeito de todo do descrédito sofrido com o escândalo dos financiamentos ilegais das campanhas do então chanceler Helmut Khol. De resto, Stoiber, como Schroeder, aposta na retomada do crescimento, se apresenta como o candidato mais apto "a arregimentar a classe empresarial e os demais agentes criadores de riquezas e empregos" no novo ciclo de construção da Alemanha sob a divisa democrata-cristã pela "responsabilidade social". No programa conservador, a exemplo do social-democrata, a proteção da infância - tema que galvaniza toda a classe política alemã, em vista do envelhecimento demográfico do país - é prioritário. Já no capítulo das privatizações e baixa de impostos, os conservadores vão mais longe do que os social-democratas, embora ressalvem que a aplicação de tais reformas dependerá da situação econômica após o pleito.