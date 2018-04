Conservadores lideram intenção de voto no Reino Unido Uma pesquisa divulgada hoje pelo jornal The Guardian mostra o Partido Conservador, de oposição, à frente do Partido Liberal Democrata. O Partido Trabalhista, do primeiro-ministro, Gordon Brown, aparece apenas em terceiro lugar. A pesquisa trazia resultados similares a outras divulgadas recentemente, apesar de os 33% dos conservadores ser o pior resultado do partido nas últimas sondagens. A pesquisa ICM foi realizada entre 23 e 25 de abril, por telefone, com 1.031 adultos. Os liberais democratas aparecem com 30%, enquanto os trabalhistas estão com 29%, informou o Guardian.