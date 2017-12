Conservadores são condenados à morte no Irã Um juiz sentenciou à morte neste sábado seis vigilantes conservadores islâmicos considerados culpados pelo assassinato de cinco pessoas que eles acreditavam estar promovendo "corrupção". O juiz Abdolreza Parvizi disse à Associated Press que sentenciou os seis ao enforcamento em público pelo assassinato de três homens e duas mulheres em Kerman, cerca de mil quilômetros a sudeste de Teerã, no ano passado. Os vigilantes religiosos são leais ao regime ultraconservador do aiatolá Ali Khamenei. Eles acreditavam que suas vítimas mantinham relações sexuais "ilegais".