Conservadores vencem eleições legislativas no Canadá O primeiro-ministro Stephen Harper pediu hoje cooperação de todos os partidos do Canadá durante a crise global. Harper conduziu seu Partido Conservador ontem à vitória nas eleições, porém não obteve a maioria desejada. O primeiro-ministro antecipou as eleições, com a esperança de conseguir a maioria para sua sigla. Trata-se do primeiro líder de um dos países mais ricos do mundo a enfrentar eleições desde o início da atual crise financeira. Porém os Conservadores continuarão dependendo do apoio da oposição para aprovar o orçamento e a legislação em geral, situação similar a que já enfrenta desde chegar ao poder, em 2006. "Nós mostramos que um governo de minoria pode funcionar e nesse momento de instabilidade global devemos demonstrar isso aos canadenses mais uma vez", discursou Harper. O primeiro-ministro também pediu aos membros de todos os partidos que se unam para proteger a economia em meio à turbulência global. A entidade encarregada da apuração informou que, com quase todos os votos apurados, o Partido Conservador conseguiu 143 das 308 cadeiras. Um avanço em relação aos 127 assentos mantidos na legislatura anterior. Para obter a maioria, a sigla precisaria de 155 cadeiras.