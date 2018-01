Conservadores vencem eleições na Islândia O primeiro-ministro europeu há mais tempo no cargo manteve o posto numa acirrada disputa eleitoral contra um partido esquerdista chefiado pela ex-prefeita de Reyjkavik em eleições realizadas neste domingo na Islândia. No pleito mais acirrado em anos nesse arquipélago esparsamente povoado, o primeiro-ministro, David Oddsson, do conservador Partido da Independência, venceu a reeleição. Ingiborg Solrun Gisladottir, que tentava ser a primeira mulher a ocupar o principal posto executivo do país, não conseguiu uma cadeira no Parlamento. Porém, sua Aliança Social foi bastante beneficiada na eleição, impondo-se o suficiente para se transformar na segunda força legislativa no Parlamento. O Partido da Independência obteve 22 cadeiras no Parlamento, contra 20 da Aliança Social. O Partido Progressista, que deve participar da coalizão governista do Partido da Independência, obteve 12 das 63 cadeiras do Parlamento.