Conservadores vencem eleições parlamentares

O partido conservador Fidesz, de oposição, obteve uma vitória esmagadora no primeiro turno das eleições parlamentares de ontem na Hungria, segundo estimativas divulgadas após o fechamento dos colégios eleitorais. De acordo com o instituto Nezopont Intezet - o único que realizou pesquisa de boca de urna - o Fidesz conseguiu 54% dos votos, seguido pelos os socialistas, com 20%. Dados preliminares também deram aos ultradireitistas do Jobbik 17% dos votos, enquanto os ecologistas do LMP conseguiram 6%.