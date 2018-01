Conservadores voltam ao poder na Grécia Após dez anos de governo socialista, o partido conservador Nova Democracia (ND) venceu as eleições parlamentares de hoje na Grécia. Segundo a apuração paralela de emissoras do país, o ND obtinha 5 pontos porcentuais de vantagem sobre o Movimento Socialista Pan-Helênico (Pasok, pelas iniciais em grego). Por estes resultados, o ND obteve entre 165 e 168 das 300 cadeiras do Parlamento, uma maioria que lhe permitirá eleger seu líder, Costa Karamanlis, de 47 anos, como novo primeiro-ministro e governar sem maiores dificuldades. Em 2000, o ND e Karamanlis não obtiveram a maioria no Parlamento por apenas 1 ponto porcentual. O Pasok se vê na oposição após dez anos de governo contínuo e seu líder eleito há apenas um mês, Yorgos Papandreu, de 51 anos, reconheceu a derrota e parabenizou os conservadores. Yorgos é filho de Andreas Papandreu, que morreu em 1996 e governou a Grécia por vários anos. O atual governo socialista se comprometeu a colaborar com os conservadores na organização dos Jogos Olímpicos deste ano e no conflito territorial que o país mantém com a Turquia - principalmente por causa da Ilha de Chipre. Uma das surpresas da eleição foi o partido de extrema direita Laos (Alarme Popular Ortodoxo) que deve obter até 2,8% dos votos com um discurso contra a imigração e uma forte dose de fanatismo religioso. Os votos não são suficientes para que o partido entre no Parlamento, mas sua aparição reflete o crescimento xenófobo na Grécia. O líder do Laos, Giorgos Karatzaferis, é conhecido como "Le Pen de Atenas".