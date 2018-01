Constituição da UE só sai por "milagre", diz Berlusconi Exercendo a presidência rotativa da União Européia (UE), o primeiro-ministro italiano, Silvio Berlusconi, reconheceu que será preciso "um milagre" para que os países-membros da instituição cheguem a um acordo na cúpula que se inicia amanhã, em Bruxelas, sobre o texto da futura Constituição européia. "Se nós conseguíssemos um acordo, isso será um milagre, mas algumas vezes milagres acontecem", disse ele. Os líderes europeus mantêm profundas divergências sobre a redação do projeto, principalmente em relação ao artigo que estabelece o sistema de votação das matérias de interesse coletivo da UE. Por esse artigo, as resoluções, para entrar em vigor, precisam da aprovação da maioria dos 25 membros da UE, e essa maioria deve representar pelo menos 60% da população da instituição. Na visão de Madri e Varsóvia, essa "dupla maioria" beneficiaria países mais populosos. Espanha e Polônia (cerca de 41 milhões de habitantes cada) defendem a manutenção do sistema contido no Tratado de Nice (1998) que lhes confere praticamente o mesmo peso de votação dos demais países. Berlusconi disse no início da semana que tem uma fórmula de consenso no "bolso do colete", que apresentará aos parceiros no "último momento". A chanceler espanhola, Ana Palacios, reafirmou que o primeiro-ministro José María Aznar não será o "senhor veto" como tem sido chamado. "A Espanha está disposta a estudar qualquer proposta, mas não vai aceitar o projeto de Constituição como está redigido", insistiu.