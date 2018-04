Constituição é suspensa no Paquistão--TV estatal A Constituição do Paquistão foi suspensa neste sábado depois que o presidente Pervez Musharraf declarou estado de emergência no país, informou a TV estatal. O chefe da Suprema Corte, Iftikhar Chaudhry, e outros oito juízes se recusaram a endossar a ordem constitucional provisória declarada pelo presidente e, segundo redes privadas de notícias, foi dito a Chaudhry afirmou que seus "serviços não são mais requeridos." Chaudhry e os outros juízes, de acordo com um jornalista da Reuters, ainda estão dentro do prédio da corte na avenida da Constituição, via em que também estão localizados a Assembléia Nacional e o prédio presidencial. A avenida foi fechada pelo soldados.