Constituição Européia "está feita" Os líderes da União Européia fecharam o texto da primeira Constituição do continente, superando questões em torno da partilha de poder, soberania nacional e até da menção a Deus. As lideranças brindaram com champanhe o fim de dois dias de negociações. ?Está feita?, disse a porta-voz Cristina Gallach. A Constituição foi adotada pelos líderes cerca de uma hora depois de terem recebido as traduções do texto. Agora, a Constituição terá de ser ratificada pelos 25 países-membros, muitos dos quais prevêem referendo a respeito. "Hoje é um dia muito importante para a Europa", disse o presidente da França, Jacques Chirac, com a concordância do chanceler da Alemanha, Gerhard Schroeder, e do primeiro-ministro da Itália, Sílvio Berlusconi. Para o primeiro-ministro britânico, Tony Blair, "a adoção da Constituição européia foi um êxito para a Grã-Bretanha e um êxito para a Europa". O consenso em torno do novo texto da Constituição foi obtido pelo líder irlandês que se reuniu com cada um dos dirigentes europeus em separado - principalmente com o primeiro-ministro espanhol, José Luis Rodríguez Zapatero, cujo país, a exemplo da Polônia, rejeitara a proposta original em dezembro, gerando uma crise na comunidade. Segundo Zapatero, a novo texto "aproximou-se muito das reivindicações espanholas". A principal objeção espanhola dizia respeito ao sistema de votação para aprovação ou rejeição de projetos de interesse comum dos países membros no Conselho de Ministros da UE. O texto original provisório, rejeitado por Madri e Varsóvia, propunha sistema de "dupla maioria": 50% dos países membros, mais a soma de 60% da população de cada um deles. Pela nova redação aceita por todos, uma medida para ser aprovada pelo conselho precisará do apoio de 55% dos países, mais a soma de 65% de suas respectivas populações.