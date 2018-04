Cônsul do Haiti se desculpa por comentários na TV

Em nota divulgada à imprensa, o consulado justifica que "a divulgação de pequena parte da conversa levou a uma interpretação equivocada" do que foi dito por Antoine. De acordo com a nota, "a dificuldade do Sr. cônsul na utilização da língua portuguesa, levou-o a um erro de expressão".

O texto afirma ainda que "a intenção (do cônsul) foi enfatizar que o trágico acontecimento no Haiti fez com que o mundo todo voltasse os olhos para os problemas do seu povo. inclusive aqui no Brasil, possibilitando assim, maior ajuda humanitária para a reconstrução do país."

Por fim, o texto afirma que ele pede desculpas a quem tenha se sentido ofendido.

George Antoine nasceu em Porto Príncipe e possui familiares de origem africana. Seu bisavô, Philippe Guerrier, negro, foi presidente do Haiti entre 1844 e 1845.