Cônsul-geral britânico está entre mortos em Istambul O cônsul-geral do Reino Unido, Roger Shot, morreu na explosão que atingiu, esta manhã, o consulado britânico em Istambul, de acordo com fontes diplomáticas ouvidas pela agência Dow Jones. Testemunhas afirmaram que viram um mini-ônibus se aproximar do prédio da representação antes da explosão. Informações mais recentes das agências internacionais indicam que o número de mortos subiu para 25. As informações são da Dow Jones.