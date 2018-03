Consulado americano é atacado com coquetel molotov no Japão

O Consulado Geral dos Estados Unidos em Okinawa (Japão) foi atacado nesta segunda-feira, 14, com um coquetel molotov, informou a agência local Kyodo. Segundo a Polícia japonesa, o ataque não deixou feridos e não causou danos no prédio do Consulado. A bomba atingiu uma parte de concreto do jardim situado nos fundos do prédio, e queimou parte do gramado, à 1h15 (13h15 de domingo em Brasília). Uma pessoa que estava em um estacionamento próximo ligou para a Polícia após descobrir o fogo no Consulado, que fica em uma rua estreita e pouco movimentada à noite em Urasoe (Okinawa). Okinawa, que ficou sob controle americano após o fim da Segunda Guerra Mundial e foi devolvida ao Japão somente em 1972, abriga 75% das instalações militares dos EUA no arquipélago japonês.