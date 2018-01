Consulado argentino oferece curso grátis de tango Enquanto a Argentina vive momentos conturbados, com a troca sucessiva de presidentes e a posse do peronista Eduardo Duhalde, o consulado da país em Nova York está ensinando a dançar tango. E de graça. Começa no próximo dia 16 um curso de introdução ao tango, que será realizado no Consulado Geral da Argentina, que fica no nobre endereço da rua 56 com a 5ª Avenida. O curso, segundo informa o folheto do Consulado, terá duração de 8 semanas (sempre às quartas-feiras) e destina-se apenas à iniciantes. "Os participantes vão aprender as técnicas básicas de ´conduzir e acompanhar´, além do glamour do Tango argentino", informa o Consulado. Segundo o folheto de divulgação, intitulado Tango no Consulado Argentino, "para assegurar que os participantes vão ter uma atenção individual dos instrutores, o curso terá número limitado de vagas".