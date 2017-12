Consulado brasileiro em NY procura 31 desaparecidos O Consulado Geral do Brasil em Nova York recebeu nas últimas 48 horas o pedido para que fossem localizados 49 brasileiros que estariam na cidade no dia do atentado. Dezoito já foram localizados. Destes, sete eram turistas, entre eles o deputado Severino Cavalcanti (PPB-PE) e sua mulher. O Consulado está tentando localizar os outros 31 desaparecidos, provavelmente brasileiros residentes em Nova York. Destes, 14 são mulheres e pelo menos 10 trabalhavam no complexo do Worl Trade Center.