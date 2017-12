Consulado de Israel em São Paulo volta a funcionar O consulado de Israel em São Paulo voltou a funcionar nesta quinta-feira, mas o escritório da missão diplomática dos Estados Unidos, na zona sul, permaneceu fechado. Não havia previsão de quando o expediente será retomado. Policiais militares continuam fazendo a proteção do prédio onde está o consulado dos EUA. No quarteirão da Rua Padre João Manoel, entre a Alameda Lorena e a Rua Oscar Freire, só é permitido trânsito local. No consulado de Israel, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, um carro da Polícia Militar faz a segurança da parte externa do edifício. Nesta quinta houve atendimento ao público pela manhã, e o expediente continuou normal durante o dia. O cônsul-geral de Israel, Medad Medina, classificou o atentado de terça-feira como sintoma da "doença chamada terrorismo". "Não há diferença entre matar 20 ou 20 mil civis. O princípio, de espalhar medo entre a população, é o mesmo." Medina defendeu o combate aos grupos terroristas e aos países onde têm suas bases. "Iraque, Síria, Irã e Afeganistão, direta ou indiretamente, dão abrigo a terroristas. A Autoridade Palestina também", afirmou o cônsul.