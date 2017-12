Consulado dos EUA deve ser reaberto 2ª feira O Consulado-Geral dos Estados Unidos em São Paulo, fechado desde terça-feira, deve ser reaberto na próxima segunda-feira. A informação é obtida na gravação que atende, automaticamente, o telefone de atendimento ao público. Na página do Consulado na internet (www.consuladoamericanosp.org.br), há apenas uma mensagem de que não há expediente. Desde terça-feira, a segurança no prédio da Rua Padre João Manuel, nos Jardins, onde funciona a missão diplomática, está com segurança reforçada. Mesmo carros do corpo consular passam por revista. O trecho da rua entre a Alameda Lorena e a Rua Oscar Freire permanece bloqueado. O Consulado de Israel, que voltou ao expediente nesta sexta, funcionou sem incidentes.