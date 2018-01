Consulado dos EUA é atacado na Arábia Saudita Um carro-bomba explodiu em frente ao consulado norte-americano em Jeddah, na Arábia Saudita, disseram testemunhas. A Embaixada dos EUA confirmou que houve um ataque e disse que não houve vítimas. Mas uma autoridade de saúde afirmou que várias pessoas ficaram feridas na explosão, as quais foram levadas ao hospital local. Nenhuma das vítimas é norte-americana, disse a fonte. Segundo a Agência Dow Jones, um tiroteiro seguiu-se à explosão, aparentemente dentro do complexo que abriga o consulado. Já a emissora de televisão Al-Arabiya informou que Cerca de 200 soldados do exército saudita cercaram o prédio.