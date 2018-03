Consulado dos EUA no México é atacado O consulado dos Estados Unidos na cidade mexicana de Monterrey, no norte do México, foi alvo de tiros ontem. Ninguém ficou ferido no incidente, informou um funcionário mexicano hoje. Não havia testemunhas do incidente e ninguém foi preso, informou uma porta-voz do escritório do Procurador Geral, que não estava autorizada a divulgar seu nome. Segundo a imprensa mexicana, um homem abriu fogo contra o prédio, enquanto outro lançou uma granada, que não explodiu. O jornal El Universal, citando um comunicado da embaixada dos EUA, afirmou que o ataque ocorreu antes do amanhecer de domingo. Segundo o diário, a embaixada planejava reforçar a segurança. Também ontem, duas granadas foram lançadas no escritório da Secretaria de Segurança Pública estadual em Guadalajara, no oeste do país. Genaro Pacheco, porta-voz do órgão, disse que a explosão feriu dois civis. Foi o segundo ataque à secretaria em menos de seis meses. O primeiro deles matou um policial e feriu outro em junho. Quatro ex-policiais foram presos sob suspeita de participar do ataque de junho.