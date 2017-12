Consulado em Nova York procura 30 brasileiros O chefe da assessoria de comunicação social do Itamaraty, Luiz Fernando Ligieiro, informou que até o fim da tarde de hoje haviam sido encontrados 49 brasileiros dos que estavam com paradeiro desconhecido em Nova York após os atentados terroristas ocorrida na terça-feira. Ele informou também que 30 outros brasileiros ainda estão sendo procurados pelo consulado brasileiro na cidade. Ligieiro disse também que o consulado na cidade já recebeu 640 telefonemas de parentes procurando por familiares e 111 e-mails. Ele informou que as pessoas retidas em Nova York que quiserem retornar ao Brasil devem buscar ajuda nas companhias aéreas, uma vez que o consulado não pode interceder neste assunto. Segundo ele, as empresas estão dando preferências no vôos para grávidas ou doentes. "Várias pessoas ligaram para o consulado para que nós os encaixemos nos vôos mas quem toma essa decisão são as companhias", explicou.