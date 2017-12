Consulado faz balanço de brasileiros localizados O Consulado-Geral do Brasil em Nova York distribuiu hoje uma nota à imprensa com as últimas informações sobre brasileiros na cidade. Segundo a nota, foram procurados 94 brasileiros. Desse total, 68 foram encontrados e 26 continuam desaparecidos. De 11 novos nomes localizados, quatro foram apontados em telefonemas de familiares e puderam ser imediatamente encontrados pelos funcionários do Consulado-Geral. Por isso, não figuravam na lista anterior de pessoas não localizadas. Os onze brasileiro localizados são: Abiezel Medeiros da Silva, Ana Maria Soalheiro Couto, Antonia Maria Costa, Antonio Paulo Richard Camara, Maria Benedita Moureira, Matilde Alvares, Yanco Casela, Alenor Alves da Silva, Haroldo Alves de Oliveira, Jefferson Rocha, Sigrith Ruggles e Sorato Amorim Rocha. O Consulado-Geral informou também que de uma relação anterior de 26 brasileiros procurados, 7 já foram localizados. Mas, nesse mesmo período, outros 7 foram acrescentados à lista, mantendo o número de brasileiros procurados em 26. Em função do anúncio publicado no The New York Times, nove pessoas entraram em contato com o Consulado para dizer que estavam bem. São eles: Adriana Maluendas, Andre Kamicawa, Cleusa Soraia da Silva, Daniela Malik, Lary Faria, Marcos Amino, Martha Friedlander e Raul Costa. Desde o dia do atentado, o Consulado-Geral do Brasil recebeu 700 telefonemas e 141 e-mails. Na Internet, é possível buscar informações relacionadas à tragédia e aos sobreviventes nos endereços: http://147.208.4.54/wtc/search.asp/ (página ofcial da prefeitura da cidade de Nova York para busca de pacientes em hospitais) http://survivorlist.org/ http://www.ntadmin.net/forum/ http://okay.prodigy.net/ http://www.elbnet.com/wtc/ http://66.40.240.240/dmstest/america.html/ http://www.bostoncoop.net:8080/septeleven?personalstatus/ http://status.finebrand.com/index.cfm/ http://www.jasonwhitlow.com/people.html/ http://wtc.vscene.com/index.asp?action=list/ http://safe.millennium.berkeley.org/ http://www.victiminformation.com/ http://tradecenter.cnets.net/ http://worldtradeaftermath.com/wta/ http://www.gnyha.org/memlist/hospitals.html