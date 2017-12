Consulado localiza 43 brasileiros; 28 estão sendo procurados O Consulado-Geral do Brasil em Nova York informou que já localizou 43 brasileiros, todos vivos, que estavam sendo procurados desde o atentado contra as torres gêmeas do World Trade Center na terça-feira. O Consulado-Geral continua à procura de 28 brasileiros até o momento. Uma primeira lista com 18 brasileiros contatados (dividida em turistas e moradores) foi divulgada pela manhã, e outra lista com outros 25 nomes foi divulgada na noite desta quinta-feira. As listas estão no site do consulado: www.brasilny.org. O Consulado informou que recebeu desde a terça-feira 490 telefonemas e 60 e-mails, aproximadamente. São os seguintes os 25 brasileiros já contatados, relacionados na lista divulgada na noite desta quinta-feira: 1 - Andreia Gobbi Strathan. 2 - Arlete Bernardo Ondei. 3 - Carlos Alberto Heitor Farias Magioli Filho. 4 - Cleusa Maria dos Santos. 5 - Eduardo de Oliveira Egidio. 6 - Geruza Paiva. 7 - Inae Garcia. 8 - Jacob Roizman. 9 - Jocilene Benevides Barbosa. 10 - Jorge Kumagai. 11 - Josinaldo José da Silva. 12 - Laet de Oliveira. 13 - Maria Cristina Holanda Mary. 14 - Michael Victor Strathan. 15 - Michelle Newman. 16 - Mucio Soares Nobre. 17 - Paula Paganini Costa. 18 - Paulo Souza do Nascimento. 19 - Paulo Vieira da Cunha. 20 - Renata Campos. 21 - Rita de Cassia Carvalho. 22 - Rodrigo Benevides. 23 - Sandra Regina Lima Oliveira. 24 - Tiago Correa Rodrigues. 25 - Wagner da Silva. São os seguintes os 18 brasileiros da lista divulgada pela manhã. Nesta lista estão separados os moradores dos turistas MORADORES 1 - Fernando Castilho de Aguiar Mora 2 - Marcos Vinicius Braga 3 - Sergio Carlos D´Anunciação 4 - Suzana Farraco 5- Jerry Farraco 6 - Ricardo Alvarenga 7 - Linal Salles 8 - Luiz Carlos Pacheco Figueiredo 9 - Marcelo de Oliveira 10 - Nelson Domingos Ventura 11 - Celia Regina de Barros Hamad TURISTAS 12 - Carla Kruschewsky Sarmo 13 - Catarina Amélia Cavalcante Ferreira 14 - Deputado Severino José Cavalcante Ferreira 15 - Francisco da Cruz Junior 16 - Laura Xavier 17 - Lourival Francisco Mendes 18 - Marcos Menezes