Consulado localiza mais 5 brasileiros em NY O Consulado-Geral do Brasil em Nova York divulgou hoje, às 15h (horário local), novos dados sobre os brasileiros desaparecidos em Nova York. Segundo a nota, foram localizados 73 brasileiros. Os cinco novos nomes constavam na lista de procurados de ontem. Foram localizados pelo consulado Adriano Honório da Silva, Claudia Gomes da Silva, José Borges de Araújo, Maria Melo e Rosalina Risse. Ainda estão sendo procurados em Nova York pelo Consulado brasileiro outros 15 nomes. Ao total 93 brasileiros foram procurados pelo Consulado. Devido a dificuldade de localizar algumas pessoas, o Consulado-Geral incluiu cinco nomes na categoria "defeito de informação". Segundo o Consulado, durante todo o dia de hoje, está sendo feita uma analise detalhada dos casos de brasileiros ainda procurados com objetivo de obter mais informações que permitam eventual localização. Durante essa analise, alguns nomes poderão ser retirados da lista de procurados e passarão a uma lista de "em observação por defeito de informação de quem solicitou a busca". Essa nova relação incluirá nomes de brasileiros sobre os quais o Consulado-Geral não recebeu informações suficientes ou adequadas para continuar a busca e cujos declarantes, portanto, concordaram em retirar a solicitação. O Consulado também procura localizar outros brasileiros cujo pedido de busca foi feito ao Itamaraty. Desses nomes, o Consulado-Geral localizou 19 que não estão computados nos 73 nomes do Consulado-Geral. Em todo caso, o Consulado-Geral está trabalhando em 40 nomes enviados pelo Itamaraty, adicionais aos 19 casos já solucionados, cujas informações admitem o esforço de busca. Em resposta ao anúncio publicado no The New York Times pelo Consulado, até o momento 22 pessoas que moram ou passam por Nova York apresentaram-se ao Consulado bem e salvas. A relação será publicada em www.brasilny.org. O Consulado ainda corrigiu o número de pessoas em processo de busca divulgado ontem. O número correto é 25 e não 26 como divulgado anteriormente. O telefone do Consulado-Geral do Brasil em Nova York é (917) 777-7636.