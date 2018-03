Consulado paquistanês no Afeganistão é alvo de bomba A explosão de uma bomba em frente ao consulado do Paquistão hoje, na cidade de Herat, oeste do Paquistão, deixou pelo menos uma pessoa ferida, informaram autoridades locais. Os explosivos estavam num bicicleta deixada junto a um dos portões do consulado, disse Naeem Khan, porta-voz da Embaixada do Paquistão em Cabul. Um policial ficou ferido, disse ele. Já Mir Ahmad, um oficial da polícia de Herat, disse que duas pessoas ficaram feridas no incidente, sendo um policial e uma mulher. Não houve feridos no interior da representação diplomática, afirmou Khan. Além da embaixada em Cabul, o Paquistão possui quatro consulados no Afeganistão. O governo paquistanês denunciou a explosão e lembrou ao governo afegão que é sua obrigação proteger as representações diplomáticas existentes em seu território. Até o momento, nenhum grupo ou indivíduo reivindicou a autoria do ataque. As relações entre os dois países estão abaladas. Autoridades afegãs acusam as do país vizinho de não fazerem o suficiente para reprimir militantes islâmicos que se escondem no lado paquistanês da fronteira para organizar ataques contra o Afeganistão.