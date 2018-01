Consulado procura 13 brasileiros desaparecidos em NY Os nomes de 13 pessoas que parentes ou amigos consideram desaparecidas na região de Nova York serão publicados nesta quarta-feira no jornal The New York Times, em anúncio feito pelo Consulado do Brasil. Segundo o cônsul-geral, Flávio Perri, as pessoas relacionadas "não têm necessariamente uma ligação com os atentados de 11 de setembro". Para o embaixador, só há confirmação de quatro brasileiros que foram vítimas do atentado ao World Trade Center, cujos nomes foram divulgados logo depois da tragédia. Ainda segundo Perri, não há informação de brasileiros entre os mortos na queda do jato da American Airlines, que ocorreu nesta segunda-feira. Os 13 nomes que estão sendo publicados agora são de pessoas que não mantêm contato com a família ou conhecidos há algum tempo. A mesma relação está sendo distribuída pelo consulado a jornais comunitários, clubes, igrejas e outras entidades que representam a comunidade brasileira nos estados de Nova York, Connecticut, Delaware, New Jersey e Pensilvânia, que estão sob a jurisdição da chancelaria. "Pedimos que divulguem os nomes, mas sem nenhuma dramaticidade e com cuidado para não prejudicar essas pessoas", disse o cônsul. A preocupação, conforme frisou Perri, "é garantir a proteção do consulado a qualquer cidadão brasileiro". Como muitos imigrantes não estão em condição legal nos Estados Unidos, o medo de envolvimento com autoridades norte-americanas faz com que evitem fornecer informações sobre seu paradeiro até mesmo para as famílias no Brasil. No anúncio, o consulado pede que os brasileiros citados ou qualquer pessoa que tenha informação a respeito deles entrem em contato com a representação diplomática em Nova York "em caráter de urgência". Isso deve ser feito pelos telefones (917) 777-7671/7672, pelo fax (212) 827-0225, ou ainda pelo endereço eletrônico consulado@brazilny.org. As pessoas procuradas são: Amadeu Carlos Macedo da Silva, Armando Pablo Paez Torres, Dalva Eggbauer Ferreira de Souza, Eufrazina Alves Jaques, Fabiana Duarte de Oliveira, Ivan Mesnard Jaques Filho, Ivana Alves Grassia, José Carlos Branco, Magda Helena Garcia Matz, Marco Antonio de Freitas Valente, Regina Lúcia da Silva Baena, Saumito Coelho de França e Valdir Santana.