Consulado russo aceita ajuda para vítimas de massacre O Consulado Geral da Federação Russa em São Paulo informa que o livro de condolências pelas vítimas da ação terrorista em Beslan, na Ossétia do Norte, ficará aberto até amanhã, das 9 às 14 horas. O governo russo também aceita ajuda para as vítimas, por intermédio das representações consulares e comerciais. O endereço do Consulado em São Paulo é: Rua Groenlândia, 808, Jardins, telefone 11-3064-1591.