Consulado tenta levar hacker de volta à Rússia O Consulado Geral da Rússia em São Francisco está tentando levar de volta ao seu país, o hacker russo Dmitri Skliarov, que foi aos Estados Unidos como participante da conferência anual dos hackers. Ele foi preso em 16 de julho por agentes do FBI em Las Vegas antes de partir para Moscou, sob acusação de ter transgredido a legislação norte-americana. Segundo o cônsul russo Vladimir Nebivaiev, a liberdade de Skliarov, trata-se, antes de tudo, da garantia dos seus direitos jurídicos. O hacker foi libertado em 6 de agosto depois de pagar uma fiança no total de 50 mil dólares. O pagamento foi feito por Serguei Ossokin, ex-programador russo que reside nos EUA e que hospedou Skliarov em sua casa e pela empresa Elkosoft, de Moscovo, onde Skliarov trabalha. Também contribuíram os colegas americanos de Skliarov que foram ao Tribunal depor a favor do russo. O processo contra o programdor continua correndo na justiça e, caso seja condenado, ele poderá pegar cinco anos de prisão, além de ter de pagar uma multa total de US$ 500 mil. As informações são da agência de notícias russa Novosti.