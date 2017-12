Consumidor rural pode agrupar contas para cálculo de meta Os consumidores rurais de energia elétrica poderão, a partir de agora, agrupar suas contas - mesmo que de diferentes propriedades - para efeito de cálculo da meta de consumo mensal. A medida, prevista na Resolução nº 50, da Câmara de Gestão da Crise de Energia Elétrica (GCE), publicada hoje no Diário Oficial, é válida para as propriedades que estão dentro da área atendida pela mesma distribuidora de energia. Segundo a resolução, a verificação da meta será feita após a leitura de todas as contas do conjunto, e será emitida uma única notificação sobre o eventual descumprimento.